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Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

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