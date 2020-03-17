Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Общество Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом «Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».

Футбол Чемпионат России приостановлен до 10 апреля На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

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