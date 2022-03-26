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Институт ВЭБа спрогнозировал влияние санкций на доходы россиян

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся на 12% в 2022 г., уровень безработицы достигнет 6,2%, а инфляция — 19,3% к концу года, следует из доклада о мерах социальной политики, разработанного Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Ведомости
В условиях комплексных санкций уровень безработицы в России увеличится до 6,2% в 2022 году, а снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12%.
РБК
На фоне санкционного давления темпы роста цен уже по состоянию на 18 марта разогнались до 14,5% годовых, сообщало Минэкономразвития.
РБК
К декабрю 2023 года институт ВЭБ.РФ прогнозирует снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го — до 4,1%.
РБК

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Институт ВЭБа спрогнозировал снижение доходов россиян из-за санкций
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