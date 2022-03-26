Реальные располагаемые доходы населения России снизятся на 12% в 2022 г., уровень безработицы достигнет 6,2%, а инфляция — 19,3% к концу года, следует из доклада о мерах социальной политики, разработанного Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ .