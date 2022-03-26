Реальные располагаемые доходы населения России снизятся на 12% в 2022 г., уровень безработицы достигнет 6,2%, а инфляция — 19,3% к концу года, следует из доклада о мерах социальной политики, разработанного Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".
Взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, к настоящему моменту не обнаружено, сообщил на пресс-конференции в субботу командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.
По словам официального представителя военного ведомства, в течение последних дней многим гражданам РФ поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.
Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Калибр" склад боеприпасов в Житомирской области к западу от Киева, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ситуация действительно сложилась уникальная — небывалое санкционное давление со стороны Запада, блокировка ряда банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у бизнеса отечественного, заявил собеседник агентства.