В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице).
Как рассказали «МК» официанты, работающие в ресторанах неподалеку от Красной площади, конечно, сейчас уменьшилось количество людей из Канады, Соединённых Штатов Америки и Европы, но туристы из других стран по-прежнему продолжают посещать Москву, обедать и ужинать.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.