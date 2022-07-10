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Институт для поддержки творческих отраслей может появиться в России

Российские власти обсуждают способы поддержки творческих отраслей.
ФАН
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что креативным индустриям нужен системный институт поддержки.
Российская газета
В качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.
Взгляд.ру
В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице).
Взгляд.ру

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Институт для поддержки творческих отраслей может появиться в России
ФАН15:44
Власти ищут форму поддержки «творческого» бизнеса
Коммерсантъ13:18
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