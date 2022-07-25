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Институт экономических исследований ФРГ: экономика Германии стоит на пороге рецессии

"Германия находится на грани экономического спада. Развитие экономики тормозят высокие цены на энергоносители. По мнению предпринимателей, бизнес-деятельность в ближайшие месяцы значительно ухудшится", - заявил президент Ifo Клеменс Фюст.
Газета.Ru
Согласно подсчетам Ifo, индекс делового климата упал в июле на 3,6 пункта, до 88,6, что превзошло самые негативные прогнозы экспертов и стало самым низким показателем за последние два года.
ТАСС
Ухудшение делового климата отмечено во всех отраслях экономики республики, уточняют в организации.
ТАСС
Индекс делового климата Ifo подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру экономики ФРГ.
ТАСС

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