RT на русскомИнститут экономических исследований ФРГ: экономика Германии стоит на пороге рецессии"Германия находится на грани экономического спада. Развитие экономики тормозят высокие цены на энергоносители. По мнению предпринимателей, бизнес-деятельность в ближайшие месяцы значительно ухудшится", - заявил президент Ifo Клеменс Фюст.Газета.RuСогласно подсчетам Ifo, индекс делового климата упал в июле на 3,6 пункта, до 88,6, что превзошло самые негативные прогнозы экспертов и стало самым низким показателем за последние два года.ТАССУхудшение делового климата отмечено во всех отраслях экономики республики, уточняют в организации.ТАССИндекс делового климата Ifo подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру экономики ФРГ.ТАССЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналRT на русскомГазета.RuГЛАС.RUПодробнее о событииКак попытки отказа от российских энергоресурсов отразились на экономике ГерманииRT на русском10:57В Германии заявили, что страна стоит на пороге экономического спадаГазета.Ru09:11Институт экономических исследований ФРГ: экономика в Германии стоит на пороге рецессииГЛАС.RU07:18Экономика Германии на пороге рецессии, сообщили экспертыПервый канал08:16Экономика Германии близка к рецессии — эксперты IfoИА Красная Весна07:03Эксперты заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессииТАСС06:26Показать ещёОценить25Поделиться