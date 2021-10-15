Минтранс и МВД разработали ПДД для электросамокатов и гироскутеров

МВД и Минтранс разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для «средств индивидуальной мобильности», включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.