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Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19»

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра лекарственных средств.В источнике

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Новости на «России 24». Разработчики: «Мир-19» безопасен и не влияет на геном
Smotrim.ru01:41
В ФМБА ожидают регистрации препарата от COVID-19 «МИР 19» до конца года
RT на русскомвчера в 16:48
Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19»
РИА Новостивчера в 13:43
ФМБА: регистрация препарата «Мир-19» ожидается до конца года
Газета.Ruвчера в 16:04
ФМБА ожидает, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года
ТАССвчера в 15:30
Препарат от коронавируса «Мир-19» могут зарегистрировать до конца года
Известиявчера в 16:04
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 «Мир-19»
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