"Около 22.20 по местному времени в сауне отеля в деревне Керрет (округ Каваджа) были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России", - цитирует издание Albanian Daily News заявление правоохранительных органов.
МВД и Минтранс разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для «средств индивидуальной мобильности», включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.