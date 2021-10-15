В ХМАО возбудили дело после попытки толпы применить насилие к полицейскому на месте ДТП

15 октября в СМИ и социальных сетях опубликовали информацию и видеоролик, в которых утверждалось, что в Пыть-Яхе инспектор ДПС попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина, а вскоре на месте происшествия собралась толпа людей, которые пытались самостоятельно разобраться с виновным, по их мнению, полицейским.