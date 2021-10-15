Исследование показало многообещающие результаты: конъюгат «антитело-лекарство» действует как «умная бомба», распознавая стареющие клетки и накачивая их токсичными лекарствами, чтобы исключить их из уравнения.
15 октября в СМИ и социальных сетях опубликовали информацию и видеоролик, в которых утверждалось, что в Пыть-Яхе инспектор ДПС попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина, а вскоре на месте происшествия собралась толпа людей, которые пытались самостоятельно разобраться с виновным, по их мнению, полицейским.
Беспорядки в исправительной колонии (ИК) №1 во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО), заключенные которых устроили провокацию, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
"Ввести с 15 октября 2021 года режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного Чкаловского района города Екатеринбурга в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа) на участке, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги", - говорится в постановлении.
Вторым беспроблемным мотором назван корейский агрегат Hyundai-Kia G4FC, которым, по сути, также являются моторы G4FA (1,4 л, 107 л.с.) и G4FC (1,6 л, 123 л.с.), известные по Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Hyundai i30 и Hyundai Creta.