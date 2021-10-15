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Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19»

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Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра лекарственных средств.
РИА Новости
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат не оказывает влияния на человеческий геном и иммунную систему и является абсолютно безопасным.
МИР 24
По словам разработчиков, речь идет не о вакцине от COVID-19, а об ингаляционном средстве.
Петербургский дневник
Первая фаза клинических испытаний показала безопасность и хорошую переносимость препарата.
Интерфакс

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