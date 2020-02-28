Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

с чего всё началось

До конца 2020 года в Московском государственном университете (МГУ) будет создан Институт искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает газета «Ведомости». Издание ссылается на презентацию ректора Виктора Садовничего, показанную 20 января на заседании Учёного совета вуза.

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