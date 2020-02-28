Общество

REGNUMREGNUMИнститут искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

До конца 2020 года в Московском государственном университете (МГУ) будет создан Институт искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает газета «Ведомости». Издание ссылается на презентацию ректора Виктора Садовничего, показанную 20 января на заседании учёного совета вуза.
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с чего всё началось

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
Ведомости03:27

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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта в МГУ

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Советский и российский математик, деятель российского высшего образования. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Президент Российского Союза ректоров, председатель Российского совета олимпиад школьников. Академик РАН, вице-президент РАН. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Российской Федерации и трёх премий Правительства Российской Федерации. Почётный гражданин Москвы. Член партии «Единая Россия», входил в состав Высшего совета партии. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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