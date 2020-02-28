Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

с чего всё началось

До конца 2020 года в Московском государственном университете (МГУ) будет создан Институт искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает газета «Ведомости». Издание ссылается на презентацию ректора Виктора Садовничего, показанную 20 января на заседании учёного совета вуза.

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