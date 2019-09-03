В воинской части в поселке Песчанка под Читой 30 августа утонул инструктор по вождению танка. Об этом ZAB.RU сообщили сразу три разных источника.

с чего всё началось

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники. Инцидент произошел 30 августа в поселке Песчанка, но известно о нем стало только сейчас. По словам одного из собеседников издания, у танкового полка проходили подводные вождения.

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

Происшествия Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Финансы Россияне отказались от ипотечных каникул Российские банки в настоящее время не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика 45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.

Космос В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Наука В Италии тестируют устройство для охотников за гравитационными волнами Новое сейсмическое устройство, разработанное специалистами Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), может помочь охотникам за гравитационными волнами.

Общество Назван самый опасный город России Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.

Музыка Шуфутинский заявил, что не откажется от песни «3 сентября» Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с РИА Новости рассказал, что не намерен отказываться от исполнения песни «3 сентября» из-за того, что она превратилась в мем.

Происшествия Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.

Политика В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.