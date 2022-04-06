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Intel приостанавливает работу в России

Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС
В Intel добавили, что "работают над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1, 2 тыс. работников в России".
ТАСС
В марте стало известно, что Intel временно приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.
Lenta.ru
Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры.
ТАСС

Подробнее о событии

Intel приостанавливает бизнес в России
Коммерсантъ22:22
Intel объявила о прекращении работы в России
Российская газета21:51
Intel приостанавливает свою деятельность в РФ
Газета.Ru22:06
Американская компания Intel приостановила деятельность в России
Lenta.ru21:59
Американский производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России
РИА Новости22:10
Intel приостанавливает работу в России
ТАСС21:45
Компания Intel объявила о приостановке деятельности в России
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