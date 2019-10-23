Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер". Английский клуб удачно съездил в Бельгию к "Генку".

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«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

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Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Экономика Госдума примет решение о повышении МРОТ Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.

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Происшествия На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.

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