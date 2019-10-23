Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер". Английский клуб удачно съездил в Бельгию к "Генку".

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«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

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