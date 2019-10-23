Лига чемпионов
Российская газета«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ
|2′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|57′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|63′
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
Тео Бонгонда
Дьемерси Ндонгала
|66′
|70′
Джо Гомес
|74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джорджиньо Вейналдум
|77′
Садьо Мане
|80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Эбере Пол Онуачу
Стивен Одей
|81′
Стивен Одей
|84′
|87′
Мохамед Салах
Дзюня Ито
Янис Хаджи
|87′
Стивен Одей
|88′
|33%
|Владение мячом
|67%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|3
|5
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|7
|18
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Генк
Расстановка 4‑4‑2
28
Куке
31
Меле
46
Куэста
33
Лукуми
21
Уронен
23
Хаджи
8
Хейнен
25
Берге
77
Ндонгала
10
Саматта
15
Одей
1
Алиссон
7
Милнер
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Гомес
5
Вейналдум
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
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