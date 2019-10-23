Спорт день за днем

«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

Спорт день за днем

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Единоборства Ковалев показал подготовку к бою с Канело Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Экономика Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Интернет Хакеры рассылали вредоносы под видом бухгалтерских документов Наиболее активными вредоносами в России по итогам первого месяца осени оказались майнеры криптовалюты Cryptoloot и XMRig, а также Pony, которая и распространялась по электронной почте под видом бухгалтерских запросов.

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Гаджеты В России презентован аппарат Honor 9X Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.

Здоровье Диетолог призвала отказаться от употребления белого хлеба с вареньем Какао не следует заливать молоком, а белый хлеб лучше употреблять без джема или варенья, рассказала врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Происшествия В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Общество Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Происшествия 12-летний мальчик скончался у школы в Туле У одного из образовательных центров Тулы был обнаружен труп 12-летнего мальчика.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Музыка Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица» Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2850 и обновил исторический максимум.

Происшествия В Архангельске убили мать шестерых детей Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Политика Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Политика Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.