Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газета«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

Генк — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Кристал-арена
2′
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Алекс Окслейд-Чемберлен
63′
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
Тео Бонгонда
Дьемерси Ндонгала
66′
70′
Джо Гомес
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джорджиньо Вейналдум
77′
Садьо Мане
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Эбере Пол Онуачу
Стивен Одей
81′
Стивен Одей
84′
87′
Мохамед Салах
Дзюня Ито
Янис Хаджи
87′
Стивен Одей
88′
Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер". Английский клуб удачно съездил в Бельгию к "Генку".
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