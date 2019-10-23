Лига чемпионов
Российская газета«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ
|2′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|57′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|63′
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
Тео Бонгонда
Дьемерси Ндонгала
|66′
|70′
Джо Гомес
|74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джорджиньо Вейналдум
|77′
Садьо Мане
|80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Эбере Пол Онуачу
Стивен Одей
|81′
Стивен Одей
|84′
|87′
Мохамед Салах
Дзюня Ито
Янис Хаджи
|87′
Стивен Одей
|88′
|33%
|Владение мячом
|67%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|3
|5
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|7
|18
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Генк
Расстановка 4‑4‑2
28
Куке
31
Меле
46
Куэста
33
Лукуми
21
Уронен
23
Хаджи
8
Хейнен
25
Берге
77
Ндонгала
10
Саматта
15
Одей
1
Алиссон
7
Милнер
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Гомес
5
Вейналдум
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Здоровье
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Российская газета 00:56
Футбол
Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС
Газета.Ru вчера в 07:57
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Политика
В НАТО обсудят идею Германии о международной зоне безопасности в Сирии
Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.
Российская газета 00:43
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия
В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов
REGNUM вчера в 22:36
Наука
Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время
Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.
Ugpressa.ru вчера в 07:56
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Известия вчера в 20:50
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
Ильхам Ахмед, председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета, который является политическим крылом Сирийских демократических сил, выступая в конгрессе США, обвинила Турцию в применении фосфора во время военной операции на севере Сирии.
RT на русском вчера в 23:39
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 вчера в 02:48
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо вчера в 03:29
Политика
Болсонару заявил об интересе Украины к бразильской военной авиации
Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники.
Известия 01:04
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru 22 октября в 10:31
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержали пьяных дебоширов
В новосибирском международном аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения.
Ридус 01:29
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00