Спорт день за днем

«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

Спорт день за днем

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Здоровье Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

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Наука Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

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Армия и оружие Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии Ильхам Ахмед, председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета, который является политическим крылом Сирийских демократических сил, выступая в конгрессе США, обвинила Турцию в применении фосфора во время военной операции на севере Сирии.

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