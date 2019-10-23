Спорт день за днем

«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ

Спорт день за днем

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу 30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.

Политика СМИ сообщили о показаниях посла США на Украине против Трампа Президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление военной помощи Украине в обмен на публичные заверения в том, что Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Здоровье В Челябинскую область завезли «чумную» колбасу В Челябинск из Калужской области завезли партию вареной колбасы под названием «Бутербродная», в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Автоспорт Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.

Общество Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Экономика Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Армия и оружие Российские компании могут участвовать в восстановлении Ирака, заявил посол Российские строительные компании могут принять участие в восстановлении разрушенных из-за войны с террористами городов Ирака, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.

Общество ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Экономика Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20% Неожиданная прибыль компании Tesla в размере $342 млн привела к взлету курса ее акций на 20,17%. Об этом 23 октября сообщил телеканал CNN.

Хоккей Владимир Ткачев выписан из больницы Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.