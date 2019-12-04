Экономика

РБКРБК«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину

Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
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