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Путин оценил показатели деятельности «Интер РАО»

Встреча Путина с главой «Интер РАО» прошла в Ново-Огарёве и была посвящена деятельности компании.В источнике
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Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
Российская газета

Деньги из света

Российская газета08:17
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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