Экономика

News.ruNews.ru«Интер РАО» получала предложения от Украины о поставках электроэнергии

Как рассказали ТАСС представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках. В российской компании при этом отметили, что Верховная рада Украины 4 декабря приняла законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.
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Интер РАО
Российская компания
Российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. Также под контролем Интер РАО - ряд энергетических компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании.
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