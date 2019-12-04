Экономика
News.ru«Интер РАО» получала предложения от Украины о поставках электроэнергии
Как рассказали ТАСС представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках. В российской компании при этом отметили, что Верховная рада Украины 4 декабря приняла законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.
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Семейная энергетика. Как связаны «Интер РАО», сын Ковальчука и племянник Путина
Собеседник02 декабря в 19:09
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Ибрагимович продолжит карьеру в Италии
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Экономика
Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций
Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ.
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Футбол
Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Футбол
Суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы
Футбольного болельщика привлекут к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Общество
Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%
Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
Со следующего сезона количество групп ПФЛ сократится до четырех
Будет сохранено общее количество команд; — Победители каждой из 4 групп ежегодно выходят в ФНЛ — 4 команды выбывают (из ФНЛ в ПФЛ — 4 команды); — Команды из группы "Восток" включаются в существующие группы "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье"; — В каждую из 3 новых групп добавляются по 2 команды из действующей группы "Восток".
Политика
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Здоровье
Врачей для инфекционной больницы Новочеркасска найдут до конца месяца
Общество
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Политика
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Три украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).