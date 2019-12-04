Как рассказали ТАСС представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках. В российской компании при этом отметили, что Верховная рада Украины 4 декабря приняла законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

«Интер РАО» получала предложения от Украины о поставках электроэнергии

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