Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Компания построит для «Роснефти» 2,5 ГВт мощности «Интер РАО» может построить на Таймыре новые электростанции на попутном нефтяном газе. Генерация нужна для арктического нефтяного мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл».
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«Роснефть» запустила новый проект «Восток Ойл» на Таймыре. Обзор

Интерфакс15:07

«Интер РАО» построит энергетическую инфраструктуру проекта «Восток Ойл»

Finam.Ru07:40

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ru08:35

«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

REGNUM07:58

Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъ07:01

«Роснефть» заявила, что нефть с «Восток Ойл» может продаваться со значительной премией

ТАСС14:49
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
17
Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

В Липецкой области приостанавливают режим самоизоляции, введённый из-за коронавируса.
RT на русском 13:27
25
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Общество

Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой

Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой.
РИА Новости 14:56
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к вечеру вторника, 12 мая в европейской части России начнет стремительно холодать.
Газета.Ru 10 мая в 20:09
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Общество

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:49
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
185
Общество

Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе

По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
1
Кино

Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главными минусами фильма, по мнению критиков, оказались невнятный сценарий, а также слишком большой акцент на физических проявлениях болезни героя Харди.
iReactor 10:49
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Шоу-бизнес

52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом

Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
2
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Армия и оружие

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Политика

Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
2
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Здоровье

Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом

По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru вчера в 06:45
379
Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
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Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
Газета.Ru вчера в 04:04
336
Общество

За сутки коронавирусом в России заболели 10 899 человек

За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 107 человек, выписаны из больниц в связи с выздоровлением 3711.
News.ru 03:13
Общество

В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Москва 24 15:04
108
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
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Общество

В США подан коллективный иск против IKEA

В США подан коллективный иск против шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA.
Коммерсантъ 14:10
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Технологии

Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус

В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены.
Взгляд.ру 13:36
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
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Как работают Яндекс.Новости?
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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