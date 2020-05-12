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Общество Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой. 690

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