Экономика
Коммерсантъ«Интер РАО» проведет ток на Таймыр
Предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, глава «Роснефти» Игорь Сечин (занимает кресло председателя совета директоров «Интер РАО») и президент «Нефтегазхолдинга», экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в совместном заявлении компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре
Вести.Ruвчера в 08:35
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Происшествия
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом.
Тюменская область сегодня 11 мая в 12:17
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС вчера в 02:01
Транспорт
На въездах в Москву стали останавливать только авто без пропусков
Известия вчера в 04:42
Здоровье
В Бурятии 92% заражённых COVID-19 переносят его бессимптомно
По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, к 16 мая в республике появится ещё 170 коек для лечения заболевших COVID-19.
Информ Полис online вчера в 23:32
Политика
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru вчера в 01:32
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Певица Татьяна Буланова отменила свое онлайн-выступление из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».
РБК 00:54
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие
В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии
Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК вчера в 05:43
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице
Peterburg2.ru вчера в 14:56
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском вчера в 12:41
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru вчера в 02:21
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Life.ru вчера в 21:21
Общество
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 вчера в 12:47
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Сахалинские врачи неделю «промучились» в аэропортах материка и вернулись домой
Скажу откровенно, нас в этом деле не поддержали. Мы неделю промучились и отозвали своих врачей, — отмечает Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо 00:54
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34