Предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, глава «Роснефти» Игорь Сечин (занимает кресло председателя совета директоров «Интер РАО») и президент «Нефтегазхолдинга», экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в совместном заявлении компаний.

Общество Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом. 79

Здоровье В Бурятии 92% заражённых COVID-19 переносят его бессимптомно По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, к 16 мая в республике появится ещё 170 коек для лечения заболевших COVID-19. 2

Политика Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось. 2

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 17

Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. 2

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 48

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 107

Политика Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране. 189

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,9K

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 421

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,9K

Общество Сахалинские врачи неделю «промучились» в аэропортах материка и вернулись домой Скажу откровенно, нас в этом деле не поддержали. Мы неделю промучились и отозвали своих врачей, — отмечает Валерий Лимаренко.