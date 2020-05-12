Экономика
Коммерсантъ«Интер РАО» проведет ток на Таймыр
Компания построит для «Роснефти» 2,5 ГВт мощности «Интер РАО» может построить на Таймыре новые электростанции на попутном нефтяном газе. Генерация нужна для арктического нефтяного мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл».
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Общество
Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:07
Происшествия
В Иркутске осудят инспектора ФСИН за халатное отношение к осужденному
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ФСИН за халатность.
Твой Иркутск 03:28
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
RT на русском 15:10
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат
Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Политика
В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике
Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфакс 14:06
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня.
Чемпионат 15:33
Общество
Так себе весна: в Гродно выпал снег
Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города.
КП - Беларусь 04:45
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Здоровье
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Общество
Голикова назвала число регионов, которые могут снять ограничения
Сегодня 11 российских регионов могут выйти из режима ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, перейдя сразу ко второму этапу.
Профиль вчера в 10:54
Общество
После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг
Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 вчера в 12:20
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО
Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru 14:50
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Футбол
Рангник выдвинул ряд требований «Милану»
Немецкий специалист выдвинул сразу несколько требований красно-черным: он хочет получить пятилетний контракт с широкими полномочиями, а также заняться перестройкой системы «Милана».
Матч ТВ 08:33
Авто
Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям
Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс 03:02
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34