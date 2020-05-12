Компания построит для «Роснефти» 2,5 ГВт мощности «Интер РАО» может построить на Таймыре новые электростанции на попутном нефтяном газе. Генерация нужна для арктического нефтяного мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл».

Общество Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. 50

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 219

Политика В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Футбол Чемпионат Португалии возобновится 4 июня Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня.

Общество Так себе весна: в Гродно выпал снег Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города.

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 902

Здоровье Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.

Общество Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем. 566

Общество После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 251

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 139

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164