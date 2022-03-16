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«Ъ»: «Интер РАО» рассматривает возможность делистинга с Мосбиржи

Генерирующая компания "Интер РАО" в настоящее время изучает возможность проведения обратного выкупа акций, находящихся в свободном обращении, и делистинга с Московской биржи.
ТАСС
Еще 8,57% у Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»).
Коммерсантъ
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ.
Финмаркет
Контроль над холдингом сейчас распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет пакетом 27,63%).
Коммерсантъ

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«Ъ»: «Интер РАО» рассматривает возможность делистинга с Мосбиржи
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