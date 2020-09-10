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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Интер РАО» взяла под контроль СП с американской GE

«Интер РАО» увеличила долю в Rus Gas Turbines Holdings B.V. (совместное предприятие с американской GE) с 50% до 50,99%, следует из раскрытия компании.В источнике
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Коммерсантъ

«Интер РАО» взяла под контроль СП с американской GE

Коммерсантъ05:24
АК&М

Интер РАО приобрело контроль над «Русскими газовыми турбинами»

АК&М04:53
ПРАЙМ

«Интер РАО» и GE повысят локализацию в России производства газовых турбин большой мощности

ПРАЙМ03:21
Finam.Ru

«Интер РАО» и GE расширяют партнерство в области локализации энергооборудования в РФ

Finam.Ru03:22

Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В Египте подтвердили правила допуска российских туристов на курорты

Руководитель Палаты туркомпаний Египта Хусам Шаир 10 сентября подтвердил РИА «Новости», что туристы из России, прилетающие в аэропорт Каира, могут беспрепятственно продолжить поездку в курортные регионы – Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не более чем за трое суток до вылета.
ТурДом05:49

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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