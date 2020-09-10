В Египте подтвердили правила допуска российских туристов на курорты

Руководитель Палаты туркомпаний Египта Хусам Шаир 10 сентября подтвердил РИА «Новости», что туристы из России, прилетающие в аэропорт Каира, могут беспрепятственно продолжить поездку в курортные регионы – Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не более чем за трое суток до вылета.