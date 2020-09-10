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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Интер РАО» взяла под контроль СП с американской GE

«Интер РАО» увеличила долю в Rus Gas Turbines Holdings B.V. (совместное предприятие с американской GE) с 50% до 50,99%, следует из раскрытия компании.В источнике
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Коммерсантъ

«Интер РАО» взяла под контроль СП с американской GE

Коммерсантъ05:24
ПРАЙМ

«Интер РАО» и GE повысят локализацию в России производства газовых турбин большой мощности

ПРАЙМ03:21
Finam.Ru

«Интер РАО» и GE расширяют партнерство в области локализации энергооборудования в РФ

Finam.Ru03:22
АК&М

Интер РАО приобрело контроль над «Русскими газовыми турбинами»

АК&М04:53

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
1,4K

В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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