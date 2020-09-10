В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.