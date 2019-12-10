Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВИнтер — Барселона 1:1 (1-й тайм)

Интер — Барселона
1 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Джузеппе Меацца»
23′
Карлес Перес
35′
Клеман Лангле
Ромелу Лукаку
44′
Борха Валеро
45′+1′
В запасе остались Суарес, де Йонг, Бускетс и тер Штеген. Тут смотрят за "Зенитом" и "Бенфикой" Прямая трансляция Лига чемпионов.
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