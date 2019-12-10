Лига чемпионов
Матч ТВИнтер — Барселона 1:1 (1-й тайм)
|23′
Карлес Перес
|35′
Клеман Лангле
Ромелу Лукаку
|44′
Борха Валеро
|45′+1′
|36%
|Владение мячом
|64%
|81%
|Процент точных передач
|89%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|6
|5
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
8
Весино
77
Брозович
20
Валеро
34
Бираги
9
Лукаку
10
Мартинес
13
Нето
6
Тодибо
23
Умтити
15
Лангле
16
Ваге
22
Видаль
4
Ракитич
19
Аленья
24
Фирпо
17
Гризманн
27
Перес
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
В запасе остались Суарес, де Йонг, Бускетс и тер Штеген. Тут смотрят за "Зенитом" и "Бенфикой" Прямая трансляция Лига чемпионов.
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