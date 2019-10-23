Лига чемпионов
Soccer.ru«Интер» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лаутаро Хавьер Мартинес
|22′
Марцело Брозович
|44′
Николо Барелла
|56′
Ромелу Лукаку
Сабастьяно Эспозито
|62′
|65′
Томас Дилэйни
Махмуд Дауд
|74′
Мануэль Аканджи
Якоб Бруун Ларсен
Диего Годин
|78′
|79′
Юлиан Вайгль
Квадво Асамоа
Кристиано Бираги
|80′
|84′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
|86′
Матс Хуммельс
Антонио Кандрева
|89′
Антонио Кандрева
|90′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Борха Валеро
|90′+1′
|42%
|Владение мячом
|58%
|86%
|Процент точных передач
|89%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|4
|13
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
5
Гальярдини
77
Брозович
23
Барелла
34
Бираги
30
Эспозито
20
Валеро
1
Бюрки
34
Бруун Ларсен
33
Вайгль
15
Хуммельс
5
Хакими
28
Витцель
8
Дауд
14
Шульц
7
Санчо
19
Брандт
13
Геррейру
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 3‑4‑3
"Интер" заинтересован в приобретении хавбека мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. Помешать переходу могут высокие запросы немецкого клуба - "Боруссия" не намерена отпускать полузащитника менее чем за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".
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