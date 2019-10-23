Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Интер» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М

Интер — Боруссия (Дортмунд)
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лаутаро Хавьер Мартинес
22′
Марцело Брозович
44′
Николо Барелла
56′
Ромелу Лукаку
Сабастьяно Эспозито
62′
65′
Томас Дилэйни
Махмуд Дауд
74′
Мануэль Аканджи
Якоб Бруун Ларсен
Диего Годин
78′
79′
Юлиан Вайгль
Квадво Асамоа
Кристиано Бираги
80′
84′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
86′
Матс Хуммельс
Антонио Кандрева
89′
Антонио Кандрева
90′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Борха Валеро
90′+1′
"Интер" заинтересован в приобретении хавбека мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. Помешать переходу могут высокие запросы немецкого клуба - "Боруссия" не намерена отпускать полузащитника менее чем за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".
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