Миланский "Интер" в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов обыграл дортмундскую "Боруссию". Игра прошла на стадионе "Сан Сиро" и завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0. Точными ударами отметились Лаутаро Мартинес (22-я минута) и Антонио Кандрева (89).

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Киберспорт Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Авто Hyundai презентовал новый Hyundai Creta Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Шоу-бизнес Александр Градский рассказал о жизни с молодой женой Мариной Коташенко Отечественный артист Александр Градский рассказал о совместной жизни со своей молодой супругой, актрисой Мариной Коташенко.

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Футбол Жоао Марио: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Ювентуса» Полузащитник московского "Локомотива" португалец Жоао Марио считает, что его команда не заслуживала поражения в матче футбольной Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

Спорт Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.

Шоу-бизнес Наталья Краско после развода чувствует себя использованной Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Политика Путин заявил о списании долгов странам Африки в размере $20 млрд Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд, сообщает РИА "Новости".

Общество Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.