Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортДортмундская «Боруссия» уступила «Интеру» в матче Лиги чемпионов

Миланский "Интер" в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов обыграл дортмундскую "Боруссию". Игра прошла на стадионе "Сан Сиро" и завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0. Точными ударами отметились Лаутаро Мартинес (22-я минута) и Антонио Кандрева (89).
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