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Sport24.ruSport24.ru«Интер» — «Боруссия» Дортмунд: стали известны стартовые составы

23 октября в Милане состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и дортмундской «Боруссией». Встреча группы F начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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