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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч английский арбитр Энтони Тейлор. Счёт был открыт на 22-й минуте.
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