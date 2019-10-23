Лига чемпионов
Чемпионат«Интер» обыграл «Боруссию» Д, «Барселона» победила «Славию»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч английский арбитр Энтони Тейлор. Счёт был открыт на 22-й минуте.
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