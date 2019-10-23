Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Интер» — «Боруссия» Дортмунд: стали известны стартовые составы

23 октября в Милане состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и дортмундской «Боруссией». Встреча группы F начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интер» дома добился победы над «Боруссией», «Барселона» на выезде обыграла «Славию»

Sportbox.RU16:55

«Интер» обыграл «Боруссию» в домашнем матче Лиги чемпионов

Sport24.ru16:54

«Интер» – «Боруссия» (23 октября): прогноз на матч Лиги чемпионов

LoginCasino.com21 октября в 07:28

«Интер» — «Боруссия»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс14:05

«Интер» обыграл «Боруссию» Д, «Барселона» победила «Славию»

Чемпионат16:53

«Интер» – «Боруссия» (Дортмунд): прогноз на футбол от bados

Legalbet04:17

«Боруссия» уступила «Интеру» в Милане

LiveSport.ru16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Мойка78 19:13
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Общество

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Здоровье

Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными

Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:29
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru вчера в 11:49
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

REGNUM 18:44
Футбол

Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»

Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол

19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

19-летний нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд повторил два рекорда Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru 18:46
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Экономика

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%

С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.
Интерфакс 09:10
Политика

Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

Телеканал 360° вчера в 02:04
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Общество

Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Газета.Ru 11:54
Политика

Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru 08:24
Армия и оружие

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru вчера в 13:09
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Кино

Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Наука

Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности

Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).
МедиаПоток 21 октября в 04:14
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Кино

Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное