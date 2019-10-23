Лига чемпионов
Sport24.ru«Интер» — «Боруссия» Дортмунд: стали известны стартовые составы
23 октября в Милане состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и дортмундской «Боруссией». Встреча группы F начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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