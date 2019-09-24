«Интер» и «Лацио» сыграют между собой 25 сентября – в прогнозе мы выбрали перспективную ставку на этот поединок.

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Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Происшествия Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.

Авто Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Политика Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ГА ООН В ходе своего выступления Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что та ведет войну против Киева.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Происшествия Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие» Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кино Приключенческий экшн «Герой» вышел в прокат На большие экраны вышел приключенческий экшн "Герой", снятый при участии телеканала "Россия 1". Над фильмом работали лучшие постановщики трюков со всего мира.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Религия Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал студентам и преподавателям Поволжского православного института, что в свободное время сейчас читает книги о предреволюционных годах в России.

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.