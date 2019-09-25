Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Интер» – «Лацио»: прогноз на матч 5-го тура Серии А

Интер — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
23′
31′
Луис Альберто
Данило Д′Амброзио
45′+2′
53′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
Матиас Весино
Стефано Сенси
57′
65′
Луис Альберто
Лукас Лейва
73′
Баштуш
73′
Сергей Милинкович-Савич
Валон Бериша
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
77′
81′
Марко Пароло
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′
3 фото
«Интер» на первом месте и гордо может декларировать о том, что он остался единственной командой, которая еще не упустила ни одного очка в четырех матчах. Кстати, по пропущенным голам клуб так же может быть настоящим примером для соперников – только один мяч.
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