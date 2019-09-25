«Интер» на первом месте и гордо может декларировать о том, что он остался единственной командой, которая еще не упустила ни одного очка в четырех матчах. Кстати, по пропущенным голам клуб так же может быть настоящим примером для соперников – только один мяч.

«Интер» – «Лацио»: прогноз на матч 5-го тура Серии А

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