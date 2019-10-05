Матч 7-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус» начнется в 21:45 мск в воскресенье, 6 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Эксперты БК «Лига Ставок» оценили шансы команд. В предстоящем матче встретятся две находящиеся в авангарде команды, их силы вполне сопоставимы.

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