Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А

Интер — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
4′
Пауло Дибала
13′
Алекс Сандро
Лаутаро Хавьер Мартинес
18′
Стефано Сенси
Матиас Весино
34′
Диего Годин
Алессандро Бастони
54′
62′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
62′
Федерико Бернардески
Гонсало Игуаин
71′
Пауло Дибала
Эмре Джан
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
80′
Гонсало Игуаин
84′
Эмре Джан
85′
Миралем Пьянич
Матиас Весино
88′
Николо Барелла
90′
2 фото
Матч 7-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус» начнется в 21:45 мск в воскресенье, 6 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Эксперты БК «Лига Ставок» оценили шансы команд. В предстоящем матче встретятся две находящиеся в авангарде команды, их силы вполне сопоставимы.
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