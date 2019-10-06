Футбол
Матч ТВИнтер — Ювентус 1:2
|4′
Пауло Дибала
|13′
Алекс Сандро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|18′
Стефано Сенси
Матиас Весино
|34′
Диего Годин
Алессандро Бастони
|54′
|62′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
|62′
Федерико Бернардески
Гонсало Игуаин
|71′
Пауло Дибала
Эмре Джан
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
|78′
|80′
Гонсало Игуаин
|84′
Эмре Джан
|85′
Миралем Пьянич
Матиас Весино
|88′
Николо Барелла
|90′
|51%
|Владение мячом
|49%
|82%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|10
|22
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
8
Весино
18
Асамоа
9
Лукаку
16
Политано
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
21
Игуаин
14
Матюиди
7
Роналду
23
Джан
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Победа вознесла "Ювентус" на первую строчку серии А Победу гостям принесли точные удары Паоло Дибалы и Гонсало Игуаина "Интер" не может одолеть "Юве" уже на протяжении семь встреч. После семи туров в активе туринцев 19 очков, клуб из Милана отстает на одно очко.
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