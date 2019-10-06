Победа вознесла "Ювентус" на первую строчку серии А Победу гостям принесли точные удары Паоло Дибалы и Гонсало Игуаина "Интер" не может одолеть "Юве" уже на протяжении семь встреч. После семи туров в активе туринцев 19 очков, клуб из Милана отстает на одно очко.

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