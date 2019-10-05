Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А
|4′
Пауло Дибала
|13′
Алекс Сандро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|18′
Стефано Сенси
Матиас Весино
|34′
Диего Годин
Алессандро Бастони
|54′
|62′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
|62′
Федерико Бернардески
Гонсало Игуаин
|47%
|Владение мячом
|53%
|82%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|3
|14
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
8
Весино
18
Асамоа
9
Лукаку
10
Мартинес
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
21
Игуаин
14
Матюиди
7
Роналду
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Матч 7-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус» начнется в 21:45 мск в воскресенье, 6 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Эксперты БК «Лига Ставок» оценили шансы команд. В предстоящем матче встретятся две находящиеся в авангарде команды, их силы вполне сопоставимы.
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«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А
Bookmaker-ratings.ru04 октября в 08:00
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