"Интер" заинтересован в приобретении хавбека мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. Помешать переходу могут высокие запросы немецкого клуба - "Боруссия" не намерена отпускать полузащитника менее чем за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".

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