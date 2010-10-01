Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Интер» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М

"Интер" заинтересован в приобретении хавбека мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. Помешать переходу могут высокие запросы немецкого клуба - "Боруссия" не намерена отпускать полузащитника менее чем за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".
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Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
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Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
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Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.
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Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
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