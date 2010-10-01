Футбол
Soccer.ru«Интер» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М
"Интер" заинтересован в приобретении хавбека мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. Помешать переходу могут высокие запросы немецкого клуба - "Боруссия" не намерена отпускать полузащитника менее чем за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".
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Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Армия и оружие
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Политика
Раскрыты расходы Украины на 14-часовой пресс-марафон Зеленского
В Офисе украинского президента Владимира Зеленского рассказали, сколько стоил Украине 14-часовой пресс-марафон лидера.
Армия и оружие
На учениях с участием Путина произошла внештатная ситуация
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Футбол
«Ротор» победил «Луч» со счетом 2:0
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Политика
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Армия и оружие
США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.