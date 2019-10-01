Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.ру«Интер» не побеждает в Испании с 2004 года

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» проиграл в гостях «Барселоне» (1:2). По ходу встречи итальянцы вели в счете. Последний раз миланцы выигрывали в Испании в октябре 2004 года.
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