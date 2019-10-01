Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» проиграл в гостях «Барселоне» (1:2). По ходу встречи итальянцы вели в счете. Последний раз миланцы выигрывали в Испании в октябре 2004 года.

«Интер» не побеждает в Испании с 2004 года

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