Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Интер» не смог обыграть «Парму»

Интер — Парма
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Николо Барелла
13′
Антонио Кандрева
23′
26′
Янн Карамо
30′
Жервиньо
Антонио Кандрева
44′
Ромелу Лукаку
51′
Диего Годин
Стефан де Врей
66′
66′
Риккардо Гальоло
Джузеппе Пеццелла
71′
Янн Карамо
Маттиа Спрокати
Лаутаро Хавьер Мартинес
Сабастьяно Эспозито
73′
Сабастьяно Эспозито
81′
Роберто Гальярдини
Маттео Политано
84′
84′
Жервиньо
Антонио Барилла
89′
Луиджи Сепе
90′
Маттео Дармиан
«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии. Миланцы (22 балла) упустили шанс возглавить таблицу и остались на втором месте, пармезанцы (13 баллов) - седьмые.
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