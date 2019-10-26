Футбол
Soccer.ru«Интер» не смог обыграть «Парму»
Николо Барелла
|13′
Антонио Кандрева
|23′
|26′
Янн Карамо
|30′
Жервиньо
Антонио Кандрева
|44′
Ромелу Лукаку
|51′
Диего Годин
Стефан де Врей
|66′
|66′
Риккардо Гальоло
Джузеппе Пеццелла
|71′
Янн Карамо
Маттиа Спрокати
Лаутаро Хавьер Мартинес
Сабастьяно Эспозито
|73′
Сабастьяно Эспозито
|81′
Роберто Гальярдини
Маттео Политано
|84′
|84′
Жервиньо
Антонио Барилла
|89′
Луиджи Сепе
|90′
Маттео Дармиан
|67%
|Владение мячом
|33%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
87
Кандрева
16
Политано
77
Брозович
23
Барелла
34
Бираги
9
Лукаку
30
Эспозито
1
Сепе
36
Дармиан
2
Якопони
3
Дермаку
97
Пеццелла
33
Куцка
21
Скоццарелла
10
Эрнани
44
Кулусевски
93
Спрокати
17
Барилла
Парма
Расстановка 4‑3‑3
«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии. Миланцы (22 балла) упустили шанс возглавить таблицу и остались на втором месте, пармезанцы (13 баллов) - седьмые.
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