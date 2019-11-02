Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Интер» обыграл «Болонью», Лукаку оформил дубль

Болонья — Интер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
35′
Марцело Брозович
Данило Ларангейра
42′
Роберто Сориано
59′
72′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Андреа Поли
Гари Медель
72′
73′
Роберто Гальярдини
74′
Кристиано Бираги
Антонио Кандрева
75′
Ромелу Лукаку
Роберто Сориано
Блерим Джемаили
76′
77′
Милан Шкриньяр
Маттиа Бани
81′
Никола Сансоне
Федерико Сантандер
84′
85′
Валентино Лазаро
Маттео Политано
86′
Матиас Весино
90′+1′
Ромелу Лукаку
Гари Медель
90′+4′
Футболисты миланского «Интера» нанесли поражение игрокам «Болоньи» в гостевом матче 11-го тура Серии А (2:1). В составе победителей лучшим оказался нападающий Ромелу Лукаку. Он забил два мяча в ворота соперника. У хозяев поля отличился Роберто Сориано.
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