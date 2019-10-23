Лига чемпионов
Sport24.ru«Интер» обыграл «Боруссию» в домашнем матче Лиги чемпионов
В рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» на своем поле со счетом 2:0 обыграл дортмундскую «Боруссию». Голами в составе итальянцев отметились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева. На 82-й минуте Мартинес не реализовал пенальти.
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«Интер» дома добился победы над «Боруссией», «Барселона» на выезде обыграла «Славию»
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