Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Интер» обыграл «Боруссию» в домашнем матче Лиги чемпионов

В рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» на своем поле со счетом 2:0 обыграл дортмундскую «Боруссию». Голами в составе итальянцев отметились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева. На 82-й минуте Мартинес не реализовал пенальти.
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