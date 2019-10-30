Футбол
Чемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
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Киберспорт
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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Здоровье
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Политика
«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
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Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
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Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
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Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
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Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.