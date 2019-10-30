Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

Спорт-Экспресс17:54

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

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«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

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«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

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«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

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«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Советский спорт17:55

Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией» в серии А

РИА Новости18:20
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
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«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
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Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
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В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
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В РФ, Турции и Иране приветствуют созыв конституционного комитета САР

Как сообщает RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной конференции по итогам женевских переговоров со своими коллегами из Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом, приветствовал начало прямых межсирийских переговоров.
Московский Комсомолец 17:46
Происшествия

Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова

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Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе

Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
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Как написал Хукер в своем докладе, руководству НАТО необходимо изучить вопрос захвата российского эксклава, поскольку, по его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе РФ якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией.
Журналистская правда 27 октября в 02:58
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Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза

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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара

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Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье

Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
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Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
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«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
Коммерсантъ 06:59
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США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35

Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
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Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен

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Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

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Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Лаутаро Мартинес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интер» и сборной Аргентины.
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