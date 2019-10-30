На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

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