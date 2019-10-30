Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

Спорт-Экспресс17:54

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

Чемпионат17:54

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Sportbox.RU17:54

«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

Sport24.ru17:55

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Матч ТВ17:54

«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Советский спорт17:55

Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией» в серии А

РИА Новости18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»

РИА Новости 22:03
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Газета Кемерова 27 октября в 13:38
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Авто

Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах

Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета вчера в 11:00
Происшествия

В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Кино

В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Коммерсантъ 22:27
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Гаджеты

На ноутбуках появится новая ОС Windows 10X

В Сети появилась информация о новой операционной системе для ноутбуков Windows 10X.
ToDay News Ufa вчера в 13:41
Общество

Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Армия и оружие

Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов

Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Российская газета 22:18
Спорт

Благоустройство спорткомплекса «Авиатор» завершат в 2020 году

Weacom.ru 20:55
Общество

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.
Lenta.ru 21:28
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика

Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Общество

Более всего россияне боятся болезни детей или родственников

Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
Радио Комсомольская правда 06:27
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия 19:25
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Известия 07:14
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Авто

Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Автоновости дня 04:13
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Технологии

Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лаутаро Мартинес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интер» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное