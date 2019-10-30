Футбол
Чемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
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Австралийские водяные крысы освоили охоту на ядовитых жаб
За две недели эксперты обнаружили 38 останков жаб и установили, что у всех из них были извлечены безопасные съедобные органы, в частности, сердце и легкие, а у особо крупных экземпляров было съедено и мясо с конечностей, причем ядовитая кожа оказалась снята.
Planet Today вчера в 06:43
Общество
Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»
Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
Cyber.sports.ru 09:59
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Кино
HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»
Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
Аргументы и Факты 19:29
Политика
Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат
За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.
Евразия.Эксперт вчера в 01:30
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости 09:30
Футбол
Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования
Федерация футбола Чили приняла решение последовать требованиям политических властей и правоохранительных органов и прервать футбольные соревнования.
Bobsoccer 15:45
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
RT на русском 05:11
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
78.ru 07:28
Здоровье
В России каждая десятая шапка может вызвать головную боль или рак
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 06:42
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Экономика
Действия правительства Якутии правильны. Александр Кугаевский о ситуации с компанией «Стерх»
Действия правительства Якутии в ситуации со страховой компанией «Стерх» продиктованы законом и правильны.
ИА ЯСИА 07:22
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra вчера в 14:53
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
АСТВ 17:48
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России вчера в 06:36
Политика
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Российская газета 18:41
Здоровье
Треть россиян привились от гриппа
В нашей стране прививка от гриппа сделана 43,2 миллионам граждан, сообщает Роспотребнадзор.
Стерлитамакский рабочий 05:13
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Московский Комсомолец вчера в 22:19
Наука
Бластоид: почти эмбрион из одной клетки
Полит.ру 27 октября в 12:40