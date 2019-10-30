На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Наука Австралийские водяные крысы освоили охоту на ядовитых жаб За две недели эксперты обнаружили 38 останков жаб и установили, что у всех из них были извлечены безопасные съедобные органы, в частности, сердце и легкие, а у особо крупных экземпляров было съедено и мясо с конечностей, причем ядовитая кожа оказалась снята.

Общество Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор» Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Кино HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов» Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.

Политика Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.

Шоу-бизнес 45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.

Происшествия В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.

Футбол Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования Федерация футбола Чили приняла решение последовать требованиям политических властей и правоохранительных органов и прервать футбольные соревнования.

Экономика ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Экономика Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.

Авто Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.

Гаджеты Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.

Происшествия Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Политика Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.