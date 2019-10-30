Футбол
Чемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице.
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СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
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По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
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Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека
Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
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Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
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В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
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Время работы поликлиник в Чите могут увеличить
Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
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В мужской турнирной сетке Парижа не осталось ни одного россиянина.
Армия и оружие
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