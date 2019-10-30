Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице.
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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

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«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

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«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

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«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

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«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Советский спортвчера в 17:55

Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией» в серии А

РИА Новостивчера в 18:20
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
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РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
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Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

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Газета.Ru вчера в 23:22
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В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

Медведя застрелили на торговой базе в Чите

Медведь пробрался на одну из торговых баз в Чите.
Телеканал 360° 03:02
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

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Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Политика

Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе

По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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Происшествия

В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
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Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия вчера в 10:15
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

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Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Теннис

Медведев не смог выиграть ни одного матча на «Мастерсе» в Париже

В мужской турнирной сетке Парижа не осталось ни одного россиянина.
Спорт день за днем вчера в 17:35
Армия и оружие

Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

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Ковалев: «Бьем рыжего чемпиона, а потом танцуем под Tiesto»

Sport24.ru вчера в 17:59
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Мединский поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

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Материнские платы на AMD X570 станут совместимы с процессорами Ryzen 1000-й серии

По всей видимости, новые версии BIOS с интегрированным микрокодом AGESA 1.0.0.4 смогут обеспечить материнским платам на AMD X570 совместимость с чипами Ryzen первого поколения.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Милан Шкриньяр
Словацкий футболист
Словацкий футболист, защитник итальянского клуба «Интернационале».
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