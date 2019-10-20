Футбол
ProstoProSport«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью мячами
|2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Доменико Берарди
|16′
Педро Обианг
|24′
Алфред Данкан
|34′
|38′
Ромелу Лукаку
Франческо Маньянелли
|40′
|42′
Стефан де Врей
|45′
Ромелу Лукаку
Педро Обианг
Джереми Бога
|52′
Хамед Траоре
Филип Джуричич
|66′
|71′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|72′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
|73′
Антонио Кандрева
Валентино Лазаро
Филип Джуричич
|74′
Мерт Мюльдюр
|75′
|76′
Валентино Лазаро
Мерт Мюльдюр
Джереми Толян
|77′
Джереми Бога
|81′
|90′
Ромелу Лукаку
Матиас Весино
|90′+2′
Алессандро Бастони
|54%
|Владение мячом
|46%
|88%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑1‑2
47
Консильи
22
Толян
2
Марлон
13
Пелузо
33
Трипальделли
8
Данкан
4
Маньянелли
10
Джуричич
7
Бога
25
Берарди
9
Капуто
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
19
Лазаро
23
Барелла
77
Брозович
5
Гальярдини
34
Бираги
8
Весино
16
Политано
Интер
Расстановка 3‑5‑2
«Интер» добился победы над «Сассуоло» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей по дублю оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. У хозяев отметились Доменико Берарди, Филип Джуричич и Джереми Бога.
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