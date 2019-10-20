Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью мячами

Сассуоло — Интер
3 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Доменико Берарди
16′
Педро Обианг
24′
Алфред Данкан
34′
38′
Ромелу Лукаку
Франческо Маньянелли
40′
42′
Стефан де Врей
45′
Ромелу Лукаку
Педро Обианг
Джереми Бога
52′
Хамед Траоре
Филип Джуричич
66′
71′
Лаутаро Хавьер Мартинес
72′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
73′
Антонио Кандрева
Валентино Лазаро
Филип Джуричич
74′
Мерт Мюльдюр
75′
76′
Валентино Лазаро
Мерт Мюльдюр
Джереми Толян
77′
Джереми Бога
81′
90′
Ромелу Лукаку
Матиас Весино
90′+2′
Алессандро Бастони
«Интер» добился победы над «Сассуоло» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей по дублю оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. У хозяев отметились Доменико Берарди, Филип Джуричич и Джереми Бога.
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