Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А

Сассуоло — Интер
3 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Доменико Берарди
16′
Педро Обианг
24′
Алфред Данкан
34′
38′
Ромелу Лукаку
Франческо Маньянелли
40′
42′
Стефан де Врей
45′
Ромелу Лукаку
Педро Обианг
Джереми Бога
52′
Хамед Траоре
Филип Джуричич
66′
71′
Лаутаро Хавьер Мартинес
72′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
73′
Антонио Кандрева
Валентино Лазаро
Филип Джуричич
74′
Мерт Мюльдюр
75′
76′
Валентино Лазаро
Мерт Мюльдюр
Джереми Толян
77′
Джереми Бога
81′
90′
Ромелу Лукаку
Матиас Весино
90′+2′
Алессандро Бастони
Миланский "Интер" победил "Сассуоло" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, команды забили на двоих 7 голов. Встреча, прошедшая в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
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