Миланский "Интер" обыграл в гостях пражскую "Славию" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

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