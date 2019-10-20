Футбольный миланский клуб «Интер» переиграл команду «Сассуоло» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А. Игр состоялась на поле стадиона «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Интер» переиграл «Сассуоло» с дублями Лукаку и Мартинеса

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