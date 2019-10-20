Футбол

REGNUMREGNUM«Интер» переиграл «Сассуоло» с дублями Лукаку и Мартинеса

Сассуоло — Интер
3 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Доменико Берарди
16′
Педро Обианг
24′
Алфред Данкан
34′
38′
Ромелу Лукаку
Франческо Маньянелли
40′
42′
Стефан де Врей
45′
Ромелу Лукаку
Педро Обианг
Джереми Бога
52′
Хамед Траоре
Филип Джуричич
66′
71′
Лаутаро Хавьер Мартинес
72′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
73′
Антонио Кандрева
Валентино Лазаро
Филип Джуричич
74′
Мерт Мюльдюр
75′
76′
Валентино Лазаро
Мерт Мюльдюр
Джереми Толян
77′
Джереми Бога
81′
90′
Ромелу Лукаку
Матиас Весино
90′+2′
Алессандро Бастони
Футбольный миланский клуб «Интер» переиграл команду «Сассуоло» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А. Игр состоялась на поле стадиона «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубли Мартинеса и Лукаку позволили «Интеру» обыграть «Сассуоло»

LiveSport.ru08:25

«Сассуоло» - «Интер»: аналитики считают, что гости не оставят шансов хозяевам поля

ODDS.ruвчера в 02:09

«Интер» обыграл «Сассуоло», Лукаку и Мартинес сделали по дублю

Спорт-Экспресс08:24

Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»

Чемпионат08:26

«Сассуоло» — «Интер» — 3:4. Видеообзор матча

Sport24.ru09:34

Сассуоло - Интер - 3:4. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ08:57

«Интер» победил «Сассуоло» и сократил отставание от «Ювентуса»

Sportbox.RU08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод и личную жизнь

Известная певица Ани Лорак решилась поделиться с фанатами подробностями своей личной жизни.
Независимый публицист 17 октября в 14:06
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Футбол

Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации.
iReactor вчера в 11:07
Игры

Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5

Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
REGNUM 01:58
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:09
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 09:20
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером

Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Газета.Ru 13:52
Авто

Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Политика

Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Общество

Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Армия и оружие

Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Происшествия

После ДТП маршрутки с трамваем в Петербурге пострадали 10 человек

Газета.Ru 12:49
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс 09:11
Технологии

Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»

Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes 12:57
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 09:40
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41
Политика

Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Единоборства

Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым

Матч ТВ 07:52
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым

Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия вчера в 17:15
Культура

Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»

Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное